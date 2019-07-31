بعد هجوم ترامب.. استئناف المحادثات الصينية الأمريكية التجارية

على الرغم من انتقادات حادة وجهها الرئيس دونالد ترامب إلى الصين المتهمة بالتراجع عن وعودها، يدخل المفاوضون الأميركيون والصينيون اليوم الأربعاء، في شنجهاي في صلب الخلاف في الحرب التجارية بين بلديهم، وقبيل بدء المحادثات المغلقة، صافح الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي المقرب جدا من الرئيس شي جينبينج.

وتعد هذه الجولة الثانية عشرة من المفاوضات بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين وأول محادثات أميركية صينية وجها لوجه منذ إخفاق آخر الجولات السابقة قبل ثلاثة أشهر.

وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي مواجهة تجارية تتمثل بتبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية.

وامتد الخلاف إلى قطاع التكنولوجيا مع إدراج المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي في مايو على لائحة سوداء للإدارة الأميركية لأسباب أمنية.

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وبينما كان المفاوضون الأميركيون والصينيون على عشاء الثلاثاء، لم يتردد ترامب في مهاجمة بكين.

وقال إن "فريقي يقوم بالتفاوض معهم الان، لكنهم (الصينيون) ينتهون دائما بتعديل الاتفاق لما فيه مصلحتهم".

ورأى ترامب أن "الصين تعاني كثيرا، هذه أسوأ سنواتها خلال 27 عاما، كان يُفترض أن تبدأ بشراء منتجاتنا الزراعية لا شيء يوحي بأنها تفعل ذلك، هذه هي المشكلة مع الصين، فهي لا تفعل بكل بساطة" ما تقول إنها عازمة على القيام به.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الصين تراهن على الوقت وتنتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020، آملة في أن يمنى بهزيمة، لكنه هدد بالقول أنه لن تجد سوى اتفاق "سيكون أقسى بكثير من الاتفاق الذي نتفاوض عليه الآن أو لا اتفاق على الإطلاق" إذا فاز في الانتخابات.