إسرائيل تستأنف الاستيطان بـ 6 ألاف وحدة سكنية

شرعت إسرائيل، في بناء 6 آلاف وحدة سكنية استيطانية، بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم الأربعاء.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن المسوؤل الإسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته، مؤكدًا على أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية وافقت على ذلك قبيل زيارة متوقعة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه.

وتتعلق الموافقة على البناء في جزء من الضفة الغربية المحتلة معروف بالمنطقة "ج"، أي المنطقة التي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية وحيث توجد المستوطنات.

وستسمح هذه الخطة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو- في حال تطبيقها- بأن يقول إنه يبذل جهدا لصالح خطة كوشنر، رغم أن هذه الخطة صغيرا نسبيا بالمقارنة مع المستوطنات الجديدة التي يجري النظر فيها.

وكان كوشنر قد صرح أن خطته لن تشمل حل الدولتين "لان ذلك يعني شيئا للإسرائيليين وشيئا آخر للفلسطينيين".