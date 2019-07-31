إسرائيل توافق على منازل جديدة للمستوطنين والفلسطينيين بالضفة الغربية

جاء الإعلان عن المنازل الجديدة فى المنطقة (ج) قبل زيارة متوقعة يقوم بها المبعوث الأمريكى جاريد كوشنر إلى إسرائيل اليوم الأربعاء لمناقشة خطة البيت الأبيض للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتمثل المنطقة (ج) حوالي 60% من الضفة الغربية. وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة المبرمة عام 1993، تتمتع إسرائيل بالسيطرة الأمنية والإدارية على المنطقة التى تتركز فيها معظم مستوطناتها بالضفة الغربية.
ويريد الفلسطينيون كل الضفة الغربية فى دولتهم المستقبلية. وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات المقامة هناك غير مشروعة، لكن الولايات المتحدة ألمحت إلى أنها قد تدعم إسرائيل فى الاحتفاظ ببعض المستوطنات بموجب أى اتفاق سلام فى المستقبل.
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