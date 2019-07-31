طالب العشرات من المتقاعدين الحكومة بتنفيذ قرار زيادة في رواتبهم ما نسبته 30 بالمئة.
واشار المتقاعدون في شكواهم ان الحكومة وعدت قبل عام بتنفيذ قرار اتخذ برفع معاشات المتقاعدين بما نسبته 30 % من نسبة الراتب الأساسي.
وأوضح المتقاعدون انه وحتى اليوم لم يتم رفع المرتبات ولاتزال كما هي في حين اشتدت ظروف الحياة المعيشية صعوبة .
وجدد المتقاعدون دعوتهم للحكومة سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين مرتباتهم التقاعدية التي قالوا أنها هزيلة في الاساس .
كانت هذه تفاصيل خبر متقاعدون يطالبون بتنفيذ قرار حكومي بزيادة في رواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.