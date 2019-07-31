البشير يغادر السجن لحضور جنازة والدته

كشفت وسائل الإعلام، عن أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خرج من السجن لحضور جنازة والدته.

ووفق متابعة "الخليج 365"، سمحت السلطات السودانية الثلاثاء لرئيس البلاد السابق عمر البشير، الذي عزل من منصبه وألقي القبض عليه في 11 أبريل (نيسان) الماضي، بالخروج من السجن لحضور جنازة والدته في مدينة أم درمان، وفقاً لما صرح به لوكالة (إفي) مصدر من العائلة.

وقال خالد الطاهر ابن شقيقة البشير، إن الرئيس السابق وشقيقه عبد الله تلقيا التعازي في وفاة هادية محمد الزين بمنزل الأسرة في منطقة الخرطوم الشمالية الواقعة شمالي العاصمة في ظل "انتشار مكثف لأجهزة الأمن".

بالمثل، شهد المنزل إقامة صلاة الجنازة على الراحلة، قبل أن يقتاد الشقيقان مجدداً إلى السجن.

كما أضاف الطاهر أن السلطات الجديدة أرسلت اللواء محمد حمدان دقلو (حمدتي) ممثلاً عنها، وهو الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ إقالة البشير.