إغلاق محطة مترو فى لندن لهذا السبب

قالت هيئة النقل في العاصمة البريطانية لندن اليوم الأربعاء، إنه تقرر إغلاق محطة نورث جرينتش لقطارات الأنفاق موقتا بسبب الازدحام، وذلك بعد إبلاغ الركاب في المحطة بمغادرتها لحالة طوارئ لم تحددها.

وقالت متحدثة باسم الهيئة "هذا إجراء للسيطرة على الحشود"، فيما قال شاهد في وقت لاحق إن الركاب يعاودون دخول المحطة.

وأدى تعطل قطار في محطة كناري وارف إلى توقف خط يربط منطقة كناري وارف المالية بوسط لندن.

وقالت هيئة النقل إن محطتي كناري وارف ووترلوو، وهما محطتان رئيسيتان، فرضتا قيودا على دخول الركاب بسبب الازدحام.