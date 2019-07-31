إغلاق محطة مترو فى لندن لهذا السبب

وقالت متحدثة باسم الهيئة "هذا إجراء للسيطرة على الحشود"، فيما قال شاهد في وقت لاحق إن الركاب يعاودون دخول المحطة.
وأدى تعطل قطار في محطة كناري وارف إلى توقف خط يربط منطقة كناري وارف المالية بوسط لندن.
وقالت هيئة النقل إن محطتي كناري وارف ووترلوو، وهما محطتان رئيسيتان، فرضتا قيودا على دخول الركاب بسبب الازدحام.
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