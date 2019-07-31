أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر يتهم "الحمدين" بالتخطيط لدمار الدول العربية

اتهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر نظام الحمدين بالتخطيط لدمار الدول العربية.

وقال الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، إنه لا يمكن القبول بإفلات نظام الحمدين بجرائمه بدون عقاب.

وأكد في تغريدة «بتويتر»: «وصلنا مع نظام قطر الحالي إلى خط اللارجعة»،مضيفاً: «لا يمكن التفاوض معهم إطلاقاً ولا يمكن القبول بهم كحكومة تمثل وطننا الغالي قطر، فالذين يخططون لدمار الدول العربية وغير العربية منذ عقود لا يمكن القبول بهم مهما كان، في نفس الوقت لا يمكن أيضاً أن يفلتوا بجرائمهم ضدنا وضدهم بدون عقاب».

وأوضح ، أن هناك توجيهات مباشرة من تميم لقناة الجزيرة وجميع أبواق الدوحة الإعلامية للتركيز على مهاجمة البحرين. وأردف : «كذبوا وافتروا على حكومة البحرين وحاولوا إثارة المذهبية مثلما فعلوا بالقطيف في السعودية، وكلها كذب وافتراءات لإثارة الفتن والقلاقل».