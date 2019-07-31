وزير الدفاع الايراني: قواتنا المسلحة تجري اختباراتها الصاروخية بصورة منتظمة

اكد وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي ان "القوات المسلحة تجري اختباراتها الصاروخية بصورة منتظمة تماما"، مشيراً إلى أن "البرامج البحثية للقوات المسلحة يجري اعدادها وتنفيذها كل عام في مواعيدها المحددة".
ولفت إلى أن "هذه الامور طبيعية في العالم كله وان جرى التركيز الاعلامي على بعض هذه القضايا فانهم يسعون لتحقيق مآرب خاصة لهم من وراء ذلك الا ان القوات المسلحة تنفذ برامجها ومنها الاختبارات الصاروخية بصورة منتظمة تماما".
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