وزير الدفاع الايراني: قواتنا المسلحة تجري اختباراتها الصاروخية بصورة منتظمة

اكد وزير الدفاع الايراني العميد ​أمير حاتمي​ ان "​القوات المسلحة​ تجري اختباراتها الصاروخية بصورة منتظمة تماما"، مشيراً إلى أن "البرامج البحثية للقوات المسلحة يجري اعدادها وتنفيذها كل عام في مواعيدها المحددة".

ولفت إلى أن "هذه الامور طبيعية في ​العالم​ كله وان جرى التركيز الاعلامي على بعض هذه القضايا فانهم يسعون لتحقيق مآرب خاصة لهم من وراء ذلك الا ان القوات المسلحة تنفذ برامجها ومنها الاختبارات الصاروخية بصورة منتظمة تماما".