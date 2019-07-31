صحيفة سعودية: ملك البحرين رفض لقاء نتانياهو بعد طلب الاخير بذلك

أفادت صحيفة "إيلاف" السعودية بأن "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لقاءه، قائلا إن وقت اللقاء لم يحن بعد"، مشيرةً إلى أن "نتانياهو أرسل مؤخرا موفدا خاصا يرافقه 3 أمنيين إلى البحرين، بحجة إطلاع المسؤولين البحرينيين على أمر أمني خطر".
ولفتت إلى أنه "خلال اللقاء اقترح الموفد الإسرائيلي على ملك البحرين استقبال نتانياهو في المنامة خلال آب المقبل، لبحث مسائل أمنية ذات اهتمام مشترك، لكنه رفض"، مشيرةً إلى أن "نتانياهو أراد الاستفادة من اللقاء بملك البحرين، لو تم، في حملته الانتخابية عشية الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 أيلول المقبل".
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