كشف مسؤول إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الحكومة الأمنية ال​اسرائيل​ية، وافقت على بناء 700 منزل لفلسطينيين في جزء من ​الضفة الغربية​ يخضع لسيطرتها الكاملة إضافة إلى ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية"، مشيرا الى أن "الموافقة تمت قبيل زيارة متوقعة لجاريد كوشنره ولم يتضح بعد ما إذا كانت جميع المنازل سيتم إنشاؤها أم أن بعضها مشيد فعلا ويمنح موافقة بمفعول رجعي".

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كانت هذه تفاصيل خبر حكومة اسرائيل توافق على بناء 700 مسكن لفلسطينيين و6 آلاف وحدة سكنية في الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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