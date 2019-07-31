غرامات قياسية على شركتين من مجموعة "أبراج" في دبي بسبب إساءة استخدام أموال المستثمرين

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامات قياسيّة بنحو 315 مليون دولار على شركتين تابعتيين لمجموعة "أبراج" الّتي كانت أحد أضخم شركات الاستثمارات الخاصة في ​الشرق الأوسط​، على خلفية "إساءة استخدام أموال المستثمرين".

وأوضحت "أنّها غرّمت شركة "أبراج لإدارة الاستثمارات" 299,3 مليون دولار، وشركة "أبراج كابيتال ليمتد" 15,275 مليون دولار"، لافتةً إلى أنّ "هذه الغرامات المالية تشكّل أكبر غرامة ماليّة فرضتها سلطة دبي للخدمات المالية على الإطلاق".

وتأسسّت مجموعة "أبراج" في عام 2002، وبلغ حجم الاستثمارات الّتي كانت تديرها نحو 14 مليار دولار، قبل أن تبدأ عمليّة تصفية المجموعة عام 2018 بعد اتهامات لها بسوء التصرف بأموال المستثمرين.