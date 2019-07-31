ديلي تلغراف: الجنيه الاسترليني ضحية أوقات يسودها انعدام اليقين

اشارت صحيفة "ديلي تلغراف" في افتتاحيتها بعنوان "الجنيه الاسترليني ضحية أوقات يسودها انعدام اليقين"، الى إنه بالنسبة للذين سيتوجهون إلى ​أوروبا​ أو ​الولايات المتحدة​ لقضاء عطلاتهم الصيفية، فإن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني ليست خبرا جيدا، فقد أصبحت عطلاتهم إذ فجأة أكثر تكلفة بكثير.

ولفتت الصحيفة الى إنه نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني، نظرا لتخوف الأسواق من خروج ​بريطانيا​ من الاتحاد الأوربي دون اتفاق، ستصبح الواردات أعلى ثمنا، وتستهلك جزء أكبر من دخل البريطانيين، ولكن من النقاط الجيدة أن الصادرات البريطانية ستصبح أقل ثمنا مما يزيد من قدرتها على التنافس.

وذكرت أن من النقاط الجيدة أن انخفاض الجنيه الاسترليني له تأثير إيجابي على البورصة، حيث تحقق أكبر الشركات البريطانية أكثر أرباحها في الخارج، وهذا بدوره يمثل أنباء طيبة للذين يدخرون أموالا في صناديق لمعاشات التقاعد.