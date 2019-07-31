RT: تأجيل محاكمة عمر البشير إلى 15 آب المقبل

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" عن "تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق، ​عمر البشير​، المتهم في قضايا فساد وحيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع إلى 15 آب المقبل".

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