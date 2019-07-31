ظريف: طهران ستواصل خفض التزاماتها بالاتفاق النووي ما لم يقم الأوروبيون بحمايتها من عقوبات واشنطن

اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده ستواصل خفض التزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني، ما لم يقم الأوروبيون بحمايتها من العقوبات الأمريكية.
ولفت ظريف الى أن الإجراءات التي اتخذتها أوروبا حتى الآن لا تتناسب مع تعهداتها، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل آلية "إنستيكس" المالية حتى اليوم ولا يجب انتظار موافقة أمريكا لتفعيلها. وأكد ظريف ضرورة البدء بالعمل بموجب الآلية المالية بالكامل، على ألا تكون أداة لتنفيذ إملاءات واشنطن، مشددا على ضرورة أن تضمن الآلية المالية الأوروبية بيع النفط.
وأكد وزير الخارجية الإيرانية أنه "في حال نفذت أوروبا التزاماتها بشأن بيع طهران لنفطها والحصول على العائدات، يمكننا تجاوز بقية تعهداتها في هذه المرحلة".
وشدد ظريق على أن "إيران مستعدة للحوار مع السعودية، إن كانت مستعدة لذلك".
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