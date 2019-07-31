رئيس الجمهورية وقع قانون موازنة العام 2019

وقع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ قانون موازنة العام 2019. وفي نشاطه، استقبل الرئيس عون في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه وعرض معه العلاقات اللبنانية - الفرنسية والتعاون بين البلدين ومرحلة ما بعد مؤتمر "سيدر" الذي خصص لدعم الاقتصاد اللبناني.

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