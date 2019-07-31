سرقة محل لبيع الهواتف الخلوية في بعلبك

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "مجهولا أقدم على سرقة محل لبيع الهواتف الخلوية في شارع ​بشارة الخوري​ وسط سوق ​بعلبك​ التجاري، يعود للمواطن م.ع."، مشيرةً إلى أن "السارق الذي يستقل ​دراجة نارية​، دخل إلى المحل بواسطة الكسر والخلع، وعمد على سرقة هواتف خلوية وبطاقات تشريج مسبوقة الدفع ومبالغ نقدية، وقدرت قيمة المسروقات بحوالي ثمانية آلاف ​دولار​ أميركي".

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