قوى الأمن: تدابير سير بسبب اعمال صيانة لجسر سليم سلام يومي 1و2 آب

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن "احدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال صيانة لجميع الاعمدة والقواعد العائدة لجسر سليم سلام، وذلك بتاريخي 1 و 2 /8/2019 اعتباراً من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 5.00 فجراً"، مشيرة الى أن "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السير على المسلكين، ابتداءً من مدخل العاصمة ​بيروت​ عند منتصف أوتوستراد الأسد وعلى مستديرة ​السفارة الكويتية​ حتى نهاية الجسر المذكور، والمسارب المؤدية اليه".

ودعت المديرية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".