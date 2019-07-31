أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن "احدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال صيانة لجميع الاعمدة والقواعد العائدة لجسر سليم سلام، وذلك بتاريخي 1 و 2 /8/2019 اعتباراً من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 5.00 فجراً"، مشيرة الى أن "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السير على المسلكين، ابتداءً من مدخل العاصمة بيروت عند منتصف أوتوستراد الأسد وعلى مستديرة السفارة الكويتية حتى نهاية الجسر المذكور، والمسارب المؤدية اليه".
ودعت المديرية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير بسبب اعمال صيانة لجسر سليم سلام يومي 1و2 آب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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