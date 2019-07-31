هادي حبيش: ما يمر به البلد من الناحية الاقتصادية صعب وخطير

لفت عضو تيار "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ خلال لقائه وفدا من مصلحة شباب المستقبل في عكار في بلدة ​خريبة الجندي​ إلى أن "ما يمر به البلد من الناحية ال​اقتصاد​ية صعب وخطير، وليس خافيا على احد، لكن الاخطر منه ان تجد رئيس حكومة وفريقا سياسيا يجول ​العالم​ ويستنجد بأصدقاء وحلفاء ​لبنان​ من أجل إنقاذ البلد، وتعقد جلسات ماراتونية لإقرار ​الموازنة​ في جو من المشاحنات والمزايدات والسعي لتسجيل النقاط، وكأننا نعيش ترفا ماليا وسياسيا واقتصاديا. ولكن الاخطر من ذلك هو تلك الخطابات العالية النبرة، والتعطيل السياسي الذي عاد ليطل برأسه من جديد، تارة بمادة من هنا وطورا بمادة في الموازنة من هناك، وطورا نبحث عن جنس الملائكة، متناسين ان هناك شبابا تتخرج وهي بحاجة لتأمين مستقبلها، وان هناك اقتصاد على وشك الانهيار".

وأشار إلى أنه "تبقى الضمانة وجود رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الذي عبر في اكثر من مناسبة عن اهتمامه ب​الشباب​ ومستقبلهم، وما اصراره على انقاذ اقتصاد البلد، الا من اجل مستقبل الاجيال القادمة وانتم منهم، ولأجلكم علينا ان نتوحد جميعا، مهما كانت خلافاتنا في ال​سياسة​ وان نحمي مستقبلكم".