قوى الأمن: تدابير سير في الأول من آب بمناسبة عيد الجيش

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه لمناسبة ​عيد الجيش اللبناني​ سيقام احتفال عسكري يوم الخميس في 1/8/2019، في ثكنة ​شكري غانم​ _ ​الفياضية​ / الكلّيّة الحربيّة، لذلك ستتخذ ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ تدابير السير التالية:

منع وقوف السيارات اعتباراً من مساء الأربعاء 31/7/2019 وحتى انتهاء الاحتفال في اليوم التالي، على جانبي الطرقات التالية: ​الصياد​ حتى الجمهور ــــ مفرق كاليري متى.

مفرق الجمهور - كاليري متى باتجاه مفرق ​كنيسة مار عبدا​ وفوقا - ساحة ​بعبدا​ - تقاطع الحدث / بعبدا ( مفرق الصنوبرة ) - مفرق بعبدا - جسر الصفير.

ساحة بعبدا -جادة المعهد الانطوني -المعهد الانطوني-ساحة الحدث -​الكفاءات​.

منع مرور السيارات اعتباراً من الساعة 00.8 من تاريخ الاحتفال وحتى انتهائه: للسير المتجه نزولاً من الجمهور باتجاه الصياد وتحويله إلى:

جسر الجمهور (​المدرسة الانجيلية​) نحو ساحة بعبدا، جادة المعهد الانطوني، ساحة الحدث، الكفاءات، كاليري سمعان.

الجمهور، كنيسة مار عبدا وفوقا، ساحة بعبدا، تقاطع الحدث-بعبدا (مفرق الصنوبرة)، مفرق بعبدا.

للسير المتجه صعوداً من:

Advertisements

اوتوستراد ​الكرنتينا​ باتجاه ​البقاع​ في محلة الصياد، وتحويله باتجاه مفرق بعبدا، الصنوبرة، ساحة بعبدا، كنيسة مار عبدا وفوقا، الجمهور.

​الضاحية الجنوبية​ و​بولفار كميل شمعون​ باتجاه البقاع في محلة كاليري سمعان، وتحويله باتجاه الكفاءات، الحدث، ساحة بعبدا، الجمهور.

للسير المتجه من اوتوستراد ​المطار​ باتجاه الصياد قبل جسر الصفير وتحويله باتجاه الحدث.

منع مرور ​الشاحنات​ اعتباراً من الساعة 00.5 من تاريخ 1/8/2019 ولغاية انتهاء الاحتفال، على الطرقات التالية:

_ الطريق الدولية، من الجمهور حتى الصياد ،بالاتجاهين.

- الطريق الدولية المتجهة من البقاع نحو ​بيروت​.

- الطريق الممتدة من ​مرفأ بيروت​ باتجاه أوتوستراد الكرنتينا.

داعية المواطنين الى اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام.