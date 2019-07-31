الحريري هنأ الجيش بعيده: مؤسسة وطنية تتقدم الصفوف في الدفاع عن لبنان

هنأ رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ​الجيش​ بعيده، قائلا "تحية الى الجيش قيادةً وضباطاً وأفراداً، تحية الى مؤسسة وطنية تتقدم الصفوف في الدفاع عن ​لبنان​ وصون الأرض وحماية السيادة وحفظ الأمان لكل اللبنانيين".

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