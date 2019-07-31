البعريني تابع ملفات عكار المرتبطة بالطاقة خلال لقائه بستاني

تابع عضو كتلة المستقبل النائب ​وليد البعريني​ ملفات عكار المرتبطة ب​الطاقة​، خلال لقائه وزيرة الطاقة و​المياه​ ​ندى بستاني​، وشدّد البعريني خلال اللقاء على ضرورة ايلاء محافظة عكار الاهتمام اللازم، داعيا الى تحقيق سلسلة مطالب ضرورية وملحة، ابرزها استحداث مصلحة كهرباء عكار، وتنفيذ محطة توتر عالي ٢٢٠ كيلو فولت في حلبا، خصوصاً أن الأمر حائز على موافقة ​مجلس الوزراء​.

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