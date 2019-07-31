قيادة الجنوب العسكرية احتفلت بالعيد الـ٧٤ للجيش اللبناني في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان قيادة منطقة الجنوب العسكرية احتفلت بالعيد ال٧٤ للجيش اللبناني، حيث أقيم احتفال في باحة ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا حضره ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ميشال موسى، النواب: علي بزي، ابراهيم عازار قاسم هاشم، سليم خوري، ممثل النائب هاني قبيسي محمد قانصو، ممثل النائب بهية الحريري الدكتور ناصر حمود، ممثل النائب اسامة سعد طلال ارقدان، ممثل قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب الجنرال استيفانو دال كو الجنرال فريدريك بوشيه، المحافظ منصور ضو، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران، قائمقام مرجعيون وسام جميل الحايك، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورؤساء بلديات منطقة صيدا، المسؤول السياسي لـ "الجماعة الاسلامية" في الجنوب بسام حمود، مطران صور نبيل شكر الله المطران مارون العمار ممثلون عن "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" و"حزب الله" و"القوات اللبنانية"، المطران مارون العمار، المطران ايلي حداد، وفاعليات سياسية ورسمية وروحية وأمنية وعسكرية واقتصادية واجتماعية وعوائل شهداء الجيش اللبناني.

استهل الحفل بعزف موسيقى الجيش والنشيد الوطني، ثم قام قائد منطقة الجنوب العسكرية في الجيش العميد الركن جميل سيقلي ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش اللبناني على وقع عزف موسيقى الموتى. وثم ألقى امر اليوم الصادر عن قائد الجيش العماد جوزاف عون واختتم الحفل بعرض عسكري احتفاءا بالمناسبة لوحدات من ألوية المنطقة ".