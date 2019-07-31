زلزال يضرب جزيرة كريت ولا ضحايا أو أضرار حتى الآن

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أثينا: ضرب زلزال بلغت شدته 5.2 درجات صباح الأربعاء جزيرة كريت، حسبما ذكر مركز رصد الزلازل في أثينا، بدون أن يسبب ضحايا أو أضرارا جسيمة، وفق التقديرات الأولية.

قال المرصد إن مركز الزلزال حدد على بعد 23 كيلومترًا عن هيراكليون كبرى مدن الجزيرة بالقرب من قرية آيا غاليني السياحية. وكان المركز تحدث أولًا عن زلزال قبالة سواحل كريت.

وقع الزلزال عند الساعة 04:40 ت غ على عمق 66 كيلومترًا، حسبما أوضح عالم الزلازل في مرصد أثينا فاسيليس كاراستاسيس. وقد شعر به سكان جزر أخرى في بحر إيجه بدون أن تُسجل أضرار.

تقع اليونان في منطقة فوالق وتشهد هزات متكررة، ولكن نادرًا ما تتسبب بأضرار. وفي يوليو 2017 ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات جزيرة كوس في بحر إيجه، ما أدى إلى مقتل شخصين وأضرار جسيمة. وفي 1999 تسبب زلزال بقوة 5.9 درجات بمقتل 149 شخصًا في أثينا ومناطق شمال غربها.