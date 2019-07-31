شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية البرلمان" يطالب بخريطة استثمارية لمحافظات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن فى الفترة الأخيرة أصبحت مصر قبلة للمستثمرين من كافة الدول، وفى كل القطاعات، وذلك بعد الثورة الحقيقية فى التشريعات والقوانين التى من شانها تذليل العقبات أمام كافة المستثمرين.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المستثمر يبحث عن مناخ صالح للاستثمار، سواء شبكة طرق، او تشريعات، او العنصر الأمنى، وهذا ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ولهذا حدثت طفرة حقيقية فى مجال الاستثمار المباشر وغير المباشر الداخلى والخارجى.

وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الضوء والتركيز على محافظات الصعيد والأماكن التى من الممكن أن تمثل عناصر جذب للمستثمرين من مختلف الدول، مطالبا الحكومة بخريطة حول المناطق الاستثمارية فى محافظات الصعيد، وتطوير البنية التحتية، لخلق بيئة استثمارية واقتصادية قوية للنهوض بالصعيد وتحقيق تنمية شاملة وحقيقية فيه.

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