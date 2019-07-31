شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سعودى يشيد بحملة "الحج دعوة" .. ويؤكد تحث على مكارم الأخلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الكاتب السعودي، ياسين سالم الباحث فى شئون حركات الإسلامية، بالحملة الدعوية لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التى دشنها تحت شعار "الحج دعوةٌ ومنهج قويم 1440هـ"، تستمر حتى نهاية موسم الحج.

وأشار إلى أن هذه الحملة تحث على مكارم الأخلاق خلال الحج، مضيفًا :"الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أكد في مستهل كلمته بهذه المناسبة إن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،حفظهما الله، تبذل جهوداً عظيمة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير سبل الراحة لهم، وتسخير كل الإمكانيات التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مؤكداً أن كل أجهزة الدولة تتكاتف لتحقيق هذه الغاية النبيلة، ومنها الوزارة التي تضطلع بمهام عديدة منها تهيئة المساجد والمواقيت وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه من خدمات إلى جانب توعية وإرشاد الحجاج وتبصيرهم بأحكام المناسك من خلال أعمال ومناشط دعوية عديدة منذ أن يصل الحاج إلى المملكة وحتى يغادر إلى بلاده.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أوضح أن من أهم أهداف الحملة بيان ما تقدِّمه المملكة من جهودٍ عظيمة في خدمة الحرمين وقاصديهما، والدعوة إلى ترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن، وتعظيم شعائر الله، والتَّحذير من اتخاذ الحج ميدانًا لرفع شعارات طائفيَّة أو سياسيَّة أو حزبية مؤكدا أن الحج ليس ميدانا لذلك.

وأشار الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى أن من أهداف الحملة الحث على مكارم الأخلاق في الحج، وعلى التَّعاون مع رجال الأمن في تحقيق أمن الحجاج، وبيان أهمية العناية بالسلوك الأخلاقي ومن ذلك العناية بمرافق الحج الخدماتيَّة التي هيأتها الدولة لحجاج بيت الله الحرام، وبيان أنَّ السَّكينة مطلبٌ من مطالب تأدية النُّسك، وإيضاح دور ومسؤوليَّة المرأة في التَّوعية والإرشاد بالحج وتنمية السلوك الأخلاقي لدى أولادها، مستهدفةً هذه الحملة الحجاج، والمواطنين، والمقيمين، ومختلف شعوب العالم.

وبين الوزير آل الشيخ أن الوزارة أطلقت هذه الحملة التوعوية الإرشادية استشعاراً بعظم المسؤولية المنوطة بها تجاه إرشاد وتوعية حجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وأنها تحمل في مضامينها منافع عظيمة، مشيراً إلى أنها تأتي انطلاقًا من واجب الوزارة ومسؤوليَّتها الشرعيَّة التي تضطلع بها لبيان مقاصد الحج الشرعية التي أرادها الله تعالى، والدعوة إلى أن يكون الحج لله كما أراد الله سبحانه، ووفق هدي رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم .

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وأضاف أن الحملة تستهدف إلقاء 30268 خطبة، وأكثر من 20 ألف محاضرة، و100 ألف كلمة، و50 ندوة علميَّة، كما تستهدف بث مليوني رسالة نصيَّة توعوية (SMS)، وبث مئات التغريدات على منصة "تويتر" باللغتين العربية والإنجليزية تحمل رسائل توعوية وإرشادية للحجاج والمعتمرين وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، كما تستهدف الحملة توزيع اكثر من 8 ملايين مطبوعة إرشادية بلغات العالم، ومشاركة مئات العلماء وطلبة العلم والدعاة الرسميين والمتعاونين إلى جانب مشاركة عشرات الداعيات المتعاونات بمشاركات تؤكِّد رسالة وأهداف الحملة.

واختتم حديثه بالدعاء لله تعالى أن يتم موسم الحج على خير وسلام وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على ما يقدمانه من أعمال جليلة ورعاية كبيرة لحجاج بيت الله وللحرمين الشريفين وقاصديهما.

وكان الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة قد استهل بكلمة لوكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل استعرض رسالة الحملة وأهدافها وبرامجها والمستهدفون فيها، منوهاً بالدعم الكبير واللامحدود التي تحظى به من قبل معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، سائلاً الله أن تحقق أهدافها المرجوه، وان تكلل هذه الجهود بالتوفيق والسداد.