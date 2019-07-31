وفاة طفل بلدغة عقرب في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد: لقى طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، عقب إصابته بلدغة عقرب له أثناء اللهو أمام المنزل بمركز دار السلام، بمحافظة سوهاج. تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إخطاراً من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفل "عبد الرحمن.ض" 6 سنوات ويقيم دائرة المركز مصاباً بإعياء شديد، وتوفى عقب وصوله للمستشفى. Advertisements وقرر والده بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل لدغه عقرب مما أدى لوفاته. ونفى والد الطفل الشبهة الجنائية، وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة لدغ عقرب، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك. حُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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