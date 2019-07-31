ضبط شاب اعتدى جنسيًا على شقيقته وحملت منه بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير، بالشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط شاب متهم بالتعدي جنسيًا على شقيقته الطفلة، ما تسبب في حملها سفاحًا بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بقيام "كريم.م" 19 سنة، بالتعدي جنسيًا على شقيقته "ن" 16 سنة، ما أسفر عن حملها بجنين في شهره السابع.

جرى ضبط المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك محضر رقم 288 / 17 أحوال أبو كبير لسنة 2019.