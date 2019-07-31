بالصور – بتكلفة 750 مليون جنيه.. مستشفى العجمي صرح جديد في القطاع الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

تستعد محافظة الإسكندرية لافتتاح مستشفى العجمي المركزي العام، في أكتوبر المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة، وذلك ضمن حزمة من المشروعات القومية لرفع كفاءة المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات مصر.

ويستعرض الخليج 365 معلومات عن المستشفى المقرر تشغيله تجريبيا خلال أغسطس المقبل - وفقا لوزارة الصحة - بهدف تقديم خدمات طبية مميزة في مختلف التخصصات لخدمة آلاف المواطنين في مناطق غرب الإسكندرية.

- بلغت التكلفة الإنشائية للمستشفي 350 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلي 400 مليون جنيه، بإجمالي قيمة 750 مليون جنيه.

- استمرت أعمال تنفيذ الإنشاءات بالمستشفى لمدة قاربت 5 سنوات بدأت في نوفمبر 2014 ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها في أكتوبر المقبل، وتقام منشآت المستشفى على مساحة 8500 متر.

- تبلغ سعة المستشفى المبدئية 125 سريرا، بينها 94 سريرا للإقامة بالإضافة إلى 21 سريرا للرعاية المركزة.

- يضم قسم الاستقبال والطوارئ 2 سرير إنعاش، و6 أسرة للملاحظة، و7 للفرز، وسرير للعزل، بالإضافة إلى غرفة عمليات صغرى للحالات العاجلة.

5- يوفر المستشفى 18 حضّانة للأطفال بينها 8 حضانات لحديثي الولادة، فضلا عن 42 جهازا للغسيل الكلوي.

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- سيقدم المستشفى خدماته للمرضى في تخصصات طبية متنوعة منها قسم الاستقبال والطوارىء الذي يحتوي علي غرفة عمليات طوارئ للعمليات الجراحية الصغرى، وقسم الحوادث، وقسم الغسيل الكلوي، وقسم الجراحة سواء العامة أو التخصصية، فضلاً عن غرف الرعاية "العناية العامة، وعناية القلب"، وقسم المخ والأعصاب.

- تتضمن أقسام المستشفى 4 غرف عمليات كبرى مجهزة، تشمل 6 أسرة للإفاقة، بالإضافة إلى غرفة عمليات مخصصة لعمليات قسطرة القلب وتركيب الدعامات ولعمليات القلب المفتوح، فضلا عن التخصصات الجراحية الدقيقة.

8- يحتوى المستشفى على 4 معامل توفر كافة أنواع التحاليل، منها تحاليل الطفيليات، الباثولوجي الإكلينيكية، والميكروبايولوجي، والباثولوجي.

- يمتلك المستشفى 18 عيادة خارجية في جميع التخصصات، فضلا عن عدة أقسام للأشعة تشمل الرنين المغناطيسي، الأشعة السينية والمقطعية، الأشعة بالصبغة، والسونار.

- وفقا لخطة الدولة يوفر المستشفى أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون تحملهم أي أعباء مالية إضافية، وتصنف الخدمات الطبية من المستوى الثالث من الرعاية الصحية، ما سيوفر على المريض مشقة الانتقال من محافظة إلى أخرى بحثا عن جراحة متقدمة أو تدخل علاجي غير متوفر بمحافظته.

كان أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، زيارة لمشروع إنشاء وتجهيز مستشفي العجمي العام، خلال الأسبوع الأخير من يوليو الجاري، ضمن عدة جولات لتفقد مشروعات مختلفة بمحافظة الإسكندرية يرافقه وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، ونائبه.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي بشأن مشروع إنشاء مستشفي العجمي العام وتجهيزه وتوريد الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، وقال إن المستشفى يضاهى في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى، مؤكدا أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة الارتقاء بالخدمات الصحية.