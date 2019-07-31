بالصور.. قنا تشن حملات مكبرة لاستعادة أراضي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

نجحت الوحدة المحلية بمدينة الوقف، بقنا، اليوم الأربعاء، في استعادة ٢٨٦ فدانًا من أملاك الدولة وذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها الوحدة المحلية في سابع أيام الموجة ١٣، بالتنسيق مع قوات الأمن وجهات الولاية، وذلك بحسب ما أعلنه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا.

وأوضح الهجان، أن الحملة نجحت في إزالة ٣١ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، منها حالتيّ تعدي بالزراعة على مساحة ٢٧٥ فدانًا ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و ٢٥ حالة تعدي بالزراعة على مساحة ١٠ أفدنة ملك وزارة الآثار و ٣ حالات تعدي بالزراعة علي حرم نهر النيل، بإجمالي مساحة فدان، كما نجحت الحملة في ازالة حالة تعدي بالمباني على مساحة ٥٢٥ مترًا.

وأكد محافظ قنا استمرار حملات الإزالة، وفقا للبرنامج الزمني المُعد لها ومن خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة المعنية، من وحدات محلية وجهات ولاية والأجهزة الأمنية والرقابية.