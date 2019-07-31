تقرير إسرائيلي: ترامب يعلن صفقة القرن بحضور قادة عرب سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إطلاق خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" بحضور قادة عرب في كامب ديفيد قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في سبتمبر المقبل.

وأضافت أن جولة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، للمنطقة التي ستبدأ، اليوم الأربعاء، تهدف إلى إقناع القادة بحضور المؤتمر.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشارك في وضع الخطة التي سيقدمها ترامب، لكنه لن يشارك في المؤتمر.

ونقلت عن مصدر في واشنطن، لم تذكر اسمه، أنه يجري التخطيط لعقد المؤتمر قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر المقبل.

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وذكر المصدر أنه لا يعتقد أن نتنياهو سيشارك في المؤتمر، لأن وجوده سيجعل من الصعب على كوشنر إقناع القادة العرب بالحضور.

ولفتت الصحيفة إلى أن مؤتمر السلام سيخدم الحملتين الانتخابيتين لكل من ترامب ونتنياهو: إذ إنها ستظهر نتنياهو كزعيم دولي وهو ما قد يؤثر في موقفي حزبي "أزرق أبيض" و"العمل" من المشاركة في أي ائتلاف قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يعرض ترامب خطة السلام في كامب ديفيد دون الخوض في التفاصيل، وسيوافق على إقامة "كيان فلسطيني" ولكن ليس بالضرورة "دولة فلسطينية"، وسيوافق على "وجود فلسطيني في القدس" ولكن ليس بالضرورة كعاصمة.

ورجحت الصحيفة أن يعارض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطة، وقالت إن حضور القادة العرب للمؤتمر سيضفي شرعيةً عليها. أما نتنياهو، على الجانب الآخر، فسيقوم على الأرجح بالإشادة بها وسيعلن أن لديه "العديد من التحفظات" عليها دون أن يحددها.