في تطور لافت .. وفد من خفر السواحل الاماراتية يصل الى طهران

وصل وفد من خفر السواحل الإماراتي، اليوم الثلاثاء، إلى طهران لبحث التعاون الحدودي بين البلدين.

وأفادت مثصادر اعلامية خليجية في طهران بأن زيارة الوفد الإماراتي تأتي في إطار المشاركة في الاجتماع السادس المشترك لخفر السواحل الإيراني والإماراتي.