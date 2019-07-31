هونج كونج تغلق الأسواق المالية والمدارس تأهباً لإعصار "ويفا"

رفعت هونج كونج، اليوم الأربعاء، تحذيرها من إعصار مداري إلى ثالث أعلى مستوى، فيما أُغلقت المدارس والأسواق المالية أبوابها وغادر الموظفون مكاتبهم مبكراً للوصول إلى بيوتهم قبل هبوب العاصفة.
وقال مرصد هونج كونج إن الإعصار ويفا يقترب من ساحل الصين عند جنوب غرب إقليم قوانجدونج ويتحرك على بعد حوالي 300 كيلومتر إلى الغرب من المدينة.
وأضاف "ستظل درجة التحذير رقم 8 سارية خلال معظم ما تبقى من اليوم".
وجلبت العاصفة الوشيكة أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية وأمواجاً عالية، وقررت الهيئة التعليمية إغلاق المدارس وحثت السلطات الموظفين على العودة إلى بيوتهم.
وأُغلقت الأسواق المالية في المدينة مبكراً ولن تفتح يوم الخميس، إذا ظلت درجة التحذير عند ثمانية أو زادت بحلول الساعة التاسعة صباحاً (01:00 بتوقيت جرينتش).
وسيتم تعليق التداول طوال اليوم إذا ظلت درجة التحذير كما هي أو زادت بحلول ظهر غد.
ومن المتوقع أن تتأثر بالإعصار مكاو المجاورة أيضاً.
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