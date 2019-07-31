34 قتيلاً في انفجار قنبلة بغرب أفغانستان

قتل 34 شخصاً بعدما اصطدمت حافلة بقنبلة مزروعة على جانب الطريق في إقليم فرح، غربي أفغانستان، حسب ما أفاد مسؤولون صباح اليوم الأربعاء.
وجُرح 17 شخصاً على الأقل في الانفجار الذي وقع حوالي الساعة 05:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت جرينتش) على طريق هيرات - قندهار السريع في منطقة بالا بولوك، حسب ما قال مجيب فايزي، المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات المجاور.
وأكد المتحدث باسم شرطة فرح ، محب الله محب، أن عدداً من الجرحى نقلوا إلى مستشفى في هيرات بينما نقل آخرون إلى مدينة فرح.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
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