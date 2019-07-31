كوريا الشمالية تطلق “مقذوفات مجهولة‎”‎

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أطلقت كوريا الشمالية “مقذوفات عديدة غير محدّدة”، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، في تطور يأتي بعيد أيام من إطلاق بيونغيانغ صاروخين تحذيراً من مغبة المضي في خطتها إجراء تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة.

وقالت يونهاب نقلاً عن رئاسة الأركان الكورية الجنوبية إنّه “تم إطلاق المقذوفات من شبه جزيرة هودو في مقاطعة هامغيونغ الجنوبية على الساحل الشرقي للبلاد”.

وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.

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المصدر وكالات