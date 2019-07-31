كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة العاصفة المدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق المركز المالي الآسيوي لهونج كونج مع اقتراب العاصفة المدارية ويفا، التي تتسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 95 كيلومترا في الساعة (60 ميلا في الساعة) في بعض المناطق.

وقال مرصد هونغ كونغ إنه يعتزم إصدار إشارة التحذير من الأعاصير المدارية رقم 8 اليوم الأربعاء حيث يستمر هبوب الرياح.

تم إلغاء الفصول الدراسية ونصح المرصد أفراد الجمهور الذين يخططون لرحلات طويلة أو صعبة للوصول إلى المنزل أو الذين يعيشون في الجزر النائية ببدء رحلاتهم على الفور. وقال إنه يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لموظفي الحكومة للعودة إلى ديارهم في وقت مبكر.

وأضاف المرصد إن مركز ويفا سيمر على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب غربي هونج كونج اليوم الأربعاء قبل أن يتوغل في مقاطعة هاينان وأجزاء من جنوب شرق الصين وفيتنام ولاوس.

