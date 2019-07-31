كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال قوي يضرب جزيرة كريت اليونانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت السلطات اليونانية إن زلزالا بلغت قوته 5.2 درجة ضرب جزيرة كريت الجنوبية، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال معهد أثينا للديناميكا الأرضية إن الزلزال وقع في الساعة 7:40 صباحًا بالتوقيت المحلي (0440 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء على بعد حوالي 23 كم غرب عاصمة جزيرة إيراكليون.

وذكر رجال الإطفاء والمسؤولون في جزيرة كريت إنهم لم يتلقوا أي تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

الزلازل القوية شائعة في اليونان التي تقع في واحدة من أكثر المناطق نشاطا في العالم، لكن نادرا ما تقع أضرار جسيمة أو إصابات.

