كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان تنهي تدريبات الذخيرة الحية بالتزامن مع التدريبات الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت تايوان تدريبات الذخيرة الحية التي استمرت يومين متزامنة مع مناورات عسكرية صينية على ساحل البر الرئيسي الذي يواجه الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن تدريباتها شملت اختبار 12 نوعًا من الصواريخ يصل مداها إلى 250 كيلومترًا (155 ميلًا)، وهي مدة كافية للوصول إلى أهداف داخل البر الرئيسي.

و صرح نائب رئيس اركان الوزارة لى تشاو مينغ اليوم الثلاثاء انه تم اطلاق اجمالى 117 قذيفة بمعدل دقة اكثر من 95 فى المائة، لكنه رفض تحديد الصواريخ بالاسم. كما أطلقت طائرتان مقاتلتان من طراز F-16 تابعتان للقوات الجوية صواريخ AGM-Harpoon التي أصابت زوجًا من السفن الراسية التي توقفت عن العمل.

وتقول الصين إنها تجري تدريبات لمدة أربعة أيام حتى يوم الخميس على طول سواحل مقاطعتي تشجيانغ وفوجيان.

