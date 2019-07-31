قضية “حنان”.. حقوقيات يُحملن الحقاوي مسؤولية جرائم الاغتصاب ضد المغربيات

راسلت فدرالية الرابطة لحقوق النساء بالمغرب، بسيمة الحقاوي، وزيرة المساواة والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حول قضية الشابة حنان، التي لقت مصرعها بعد حادث اغتصاب مروع.

وساءلت فدرالية الرابطة لحقوق النساء، في رسالتها الموجهة إلى الحقاوي، عن استمرار ما سمته “الجرائم البشعة والخطيرة في ظل قانون مناهضة العنف ضد النساء 103- 13″، و”استمرار غياب مراكز الإيواء، التي من المفروض أن تشكل أمكنة آمنة، للمعنفات أوالمهددات بالعنف، حتى لا يبقى ذكرها متوقف فقط على التصريحات الرسمية امام المنظمات الدولية”.

وكانت عدد من الحقوقيات قد نظمن وقفة إحتجاجية أمام البرلمان يوم الجمعة 19 يوليوز الجاري، تحت شعار: “يكفينا عبثا… باراكا من العنف ضد النساء”، معبرين عن “استيائهن وإدانة الجرائم الوحشية المرتكبة في حق النساء بشكل عام”.