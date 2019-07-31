الحسيمة.. مشدات كلامية بين أستاذ وشاب تنتهي بجريمة قتل

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، أمس الاثنين، بالمستشفى الجهوي بالحسيمة، بعدما تعرض نهاية الأسبوع الماضي إلى طعنات لاذعة على مستوى القلب من قبل أستاذ يعمل بإحدى المدارس التابعة للمديرية الإقليمية بالحسيمة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية دخل في مشدّات كلامية مع أستاذ أمام باب الثانوية التأهيلية الإمام مالك، قبل أن يوجه له طعنات لاذعة بواسطة سلاح أبيض على مستوى القلب، فارق على إثرها الحياة فيما بعد متأثرا بجروحه البليغة.
ولحدود اللحظة مازالت أسباب الاعتداء مجهولة، حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف الأستاذ ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه النيابة العامة المختصة.
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