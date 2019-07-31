شفشاون.. مصرع شخص في انهيار ترابي 

تُوفي شاب، أول أمس الاثنين، بإقليم شفشاون، بعدما قضى نحبه في حادثة انهيار ترابي، بإحدى المغارات متواجدة بدوار بشار، التابع ترابيا لجماعة بني منصور.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب قيد حياته يبلغ من العمر 20 عاما، لقي حتفه بعدما كان يهم باستخراج نوع من التراب، بغرض بيعه، قبل أن ينهار عليه، ما أسفر عن وفاته في الحين تحت الأنقاض.
وفور علمها بالموضوع، حلت السلطات المحلية وعناصر الدرك، للقيام بالاجراءات القانونية اللازمة فيما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بشفشاون.
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