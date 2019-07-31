بالتنسيق مع نتنياهو: ترامب سيعلن الخطوط العامة لـ"صفقة القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المقرر أن يصل مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل، وذلك في إطار جولة بالشرق الأوسط، لحشد الدعم السياسي والمالي للخطة الأميركية "صفقة القرن"، التي توصف بأنها تصفية للقضية الفلسطينية.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن كوشنر الذي سيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل أن يتوجه إلى دول عربية وخليجية، يحمل معه دعوة لحكام عرب لحضور مؤتمر يعتزم الرئيس دونالد ترامب، عقده في كامب ديفيد.

ونقل الموقع الإلكتروني عن مصدر في واشنطن قوله إنه "في المؤتمر الذي يعقد قبل انتخابات الكنيست الإسرائيلي، سوف يعرض ترامب الخطوط العامة لخطته للسلام، التي وضعها بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وسفير إسرائيل في واشنطن رون ديرمر، الذي وصل، في وقت سابق، لإجراء محادثات مع نتنياهو في البلاد".

وقال المصدر إن "انعقاد مؤتمر من هذا القبيل وفي هذا التوقيت ملائم لحملة نتنياهو الانتخابية وحملة ترامب الانتخابية كذلك".

وسيعقد كوشنر والوفد المرافق له محادثات في مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات والمغرب.

وبحسب تقديرات مسؤول في واشنطن يتابع الاستعدادات لحملة كوشنر فإن نتنياهو لن يشارك في المؤتمر في كامب ديفيد، باعتبار أن مشاركته قد تجعل من الصعب على المدعوين العرب القبول والمشاركة.

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وخلال المؤتمر، سيعرض ترامب الصفقة دون الخوض في تفاصيل ملزمة. على سبيل المثال، سيقول "نعم لكيان فلسطيني، ولكن ليس بالضرورة لدولة، نعم لوجود فلسطيني في القدس الشرقية، ولكن ليس بالضرورة للعاصمة".

وترجح التقديرات الأميركية أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، سيرفض الخطة بشكل كامل، بينما سيثني نتنياهو على هذا الجهد، لكنه سيقول إن لديه الكثير من التحفظات، والتي لن يسارع إلى ذكرها. فيما سيروج الحكام العرب للخطة من خلال حضور المؤتمر.