شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري السوداني يوضح موقف قواته في اليمن والان مع التفاصيل
نفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن يكون هناك سحب للقوات المسلحة السودانية من اليمن، مؤكداً أن قوات بلاده باقية ضمن تحالف دعم الشرعية.
وذكر البرهان في تصريح لتفزيون "الشروق" السوداني أمس الثلاثاء، كشف البرهان أن هناك اختراقات للقوات المسحلة السودانية، رافضاً فكرة أن تتحول البلاد إلى ساحة للاعتراك السياسي.
كما شدد على أن الأحداث التي تشهدها البلاد حالياً يجب أن تدفع الناس للإسراع والاتفاق والنظر لحال الشعب السوداني والضائقة المعيشية، حيث أن التمسك بأي حادث سيكون له جوانب سلبية على مستقبل البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة كفاءات وطنية، حتى لا تنغمس الأحزاب في العمل السياسي.
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