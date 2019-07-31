شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والان مع التفاصيل

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ46 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بمشاركة رؤساء إدارات ومسؤولي حقوق الإنسان بالدول العربية. مثل دولة الإمارات في الاجتماع وفد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ضم سعيد الحبسي وإيمان خميس الريسي ونورة آل علي. Advertisements وأكدت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أهمية الاختصاصات التي تقوم بها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليمياً ودولياً. استراتيجية عربية وهنأت في كلمة لها خلال افتتاح أعمال الدورة، اللجنة على اعتماد "الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان" على مستوى القمة، والإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الوزاري.

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