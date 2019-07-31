شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يوضح موقف الإمارات من المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة والان مع التفاصيل

كشف وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، موقف بلاده من المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز. وكتب قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" "المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز إشارة صريحة من المجتمع الدولي تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة في منطقتنا للعالم" وتابع "نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها وندرك أن الاستقرار أداته الدبلوماسية واحترام السيادة وعدم التدخل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش يوضح موقف الإمارات من المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.