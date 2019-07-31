شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عسكرية: الإمارات دربت «90» ألف جندي وتضحياتها بوجدان الشعب اليمني والان مع التفاصيل

ذكرت مصادر عسكرية، بأن التضحيات الإماراتية ستظل خالدة في وجدان الشعب اليمني.

وأكدت المصادر أن قوات يمنية مدربة ومؤهلة ومزودة بأحدث التجهيزات الحربية، ستضطلع بتنفيذ العمليات القتالية في جبهة الساحل الغربي والرد على أي تجاوزات أو خروقات للحوثيين بالحديدة.

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وأشادت المصادر في تصريحات نشرتها صحيفة «الخليج» الصادرة اليوم الأربعاء "بالدور المحوري الذي اضطلعت به القوات المسلحة الإماراتية في تدريب وتأهيل وحدات قتالية يمنية وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتسليحي لتمكينها من الاضطلاع بمهامها الوطنية في مواجهة الميلشيات الانقلابية وحماية المناطق المحررة.

واعتبرت المصادر أن ما يقدر «90» ألف جندي بالجيش الوطني تم تأهيلهم لتنفيذ مهام قتالية نوعية ويمثلون إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الجيش لاستكمال تحرير كافة المدن وإنهاء الانقلاب في حال تعذر التوصل لحل سياسي جراء تسويف ومماطلة الحوثيين الذين ينفذون أجندة إيرانية تهدف إلى إبقاء اليمن في حالة الحرب وإحباط كل مساعي التهدئة وفرض التسوية السلمية.

ونوهت المصادر بالتضحيات الجسيمة والغالية التي بذلتها القوات الإماراتية والإسهامات المؤثرة والفاعلة التي انفردت بتقديمها لدعم الجيش الوطني، سواء عبر تعزيز التقدم في جبهة الساحل الغربي وغيرها من الجبهات الرئيسية أو الدعم التسليحي واللوجستي معتبرة أن هذه التضحيات ستظل خالدة في وجدان الشعب اليمني