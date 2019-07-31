شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: المطلوب تحقيق رسمي في جرائم قطر وإرهابها ضد الإمارات والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها بعنوان "محاكمة وجه الإرهاب" "لم تهدأ بعد عاصفة "نيويورك تايمز" عن ضلوع قطر رسمياً بتفجيرات في الصومال، رغم أنها غيض من فيض تورط "نظام الحمدين" في مثل هذه الأعمال الإرهابية من ليبيا إلى سوريا واليمن وغيرها من الفوضى التآمرية".

وأضافت صحيفة "الاتحاد "الصادرة اليوم الأربعاء "وما كشفته الصحيفة الأميركية حقيقة، هو حجم الصفاقة التي وردت في التسجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة هاشم /الممثل الرسمي لنظام الحمدين/ ورجل الأعمال خليفة المهندي المقرب من أمير قطر تميم بن حمد بـ"أن مسلحين /أصدقاؤنا/ نفذوا تفجير بوصاصو في 18 مايو وهجمات أخرى في فبراير لتعزيز مصالح قطر من خلال ترهيب ممثلي الإمارات وإبعادهم من المنطقة".

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و اضافت ان تلك شهادة تضاف إلى كثير من الشهادات لتعكس بوضوح معالم الوجه الإرهابي لقطر، وتعري المختبئين وراء قذارة الأفكار السوداوية لـ"الإخوان" ومن يتبع سياستهم من خداع وكذب وتطرف، وبالتالي تعزز الرؤية الثاقبة للدول الأربع /الإمارات والسعودية والبحرين ومصر/ التي قطعت العلاقات مع قطر قبل أكثر من عامين وهي تدرك أن هذه الدولة لا تفرِّخ إلا الإرهاب.

و تابعت صحيفة الاتحاد ان المطلوب الآن تحقيق رسمي في جرائم قطر وإرهابها ضد الإمارات. فالتسجيل الصوتي فاضح وواضح غير قابل للنفي..

المطلوب محاكمة المسؤولين عن السياسة القطرية التي لم تهدف يوماً إلى مساعدة الشعب الصومالي وإنما إلى إغراقه أكثر في الدم والفتن والحرائق، وإفساد أي محاولات من دول مسالمة أُولاها الإمارات لمساعدته، كما حدث في تدخلها لدفع اتفاق سلام إثيوبيا وإريتريا.. المطلوب الوقوف وراء كل الدعوات الصادقة من داخل وخارج الصومال للوصول بالتحقيق في تدخلات قطر وجرائمها الإرهابية إلى النهاية.