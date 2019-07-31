العراق: اختلاس 10 ملايين دولار من (أموال النازحين)

في السياسة 31 يوليو,2019 نسخة للطباعة

بغداد ـ وكالات: كشفت هيئة النزاهة العراقية أمس عملية اختلاس بقيمة 11.3 مليار دينار (9.4 مليون دولار) من أموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى المعقل السابق لتنظيم “داعش” الارهابي من قبل المحافظ السابق الفار من العدالة. وقال مسؤول في هيئة النزاهة في تصريحات صحفية :” إن الهيئة “ضبطت المستندات والصكوك التي تتضمن كيفية صرف المبلغ من موازنة وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة وإيواء نازحي محافظة نينوى”. وأضاف المسؤول أن هذه المبالغ، التي كان يفترض أن تصرف أيضا على تأهيل مستشفيين في المنطقة، “قام محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب بسحبها وايداعها في إقليم كردستان”. وتابع: “ضبطنا إيصالات صادرة عن المقاولين المُنفِّذين للمشاريع تشير لتسلُّمهم مبالغ من المحافظة، دون أي أعمال تأهيل للمنشآت المعنية”.

وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت في أبريل عن فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى، اختلسها موظفون مقربون من المحافظ الملاحق قضائيا نوفل العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل. وأقيل المحافظ العاكوب في مارس الماضي إثر حادثة غرق العبارة في الموصل، التي أودت بحياة 100 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وبعد إقالته، ظهرت العديد من ملفات الفساد، التي تدينه باختلاس مليارات الدنانير من أموال المحافظة التي تعرضت لدمار كبير خلال الحرب ضد الإرهابيين. وبرز اسم العاكوب مجددا بعد أن أدرجت واشنطن اسمه بين 4 مسؤولين عراقيين ضمن قائمة العقوبات الأميركية تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد. ورغم صدور مذكرات توقيف بحقه فإن العاكوب لا يزال فارا، ويجري مقابلات مع تلفزيونات محلية في مدن كردستان العراق، التي لا سلطة للقضاء العراقي عليها. ويعاني العراق منذ سنوات من فساد استشرى في مؤسساته، وقد تسبّب هذا الفساد خلال السنوات الـ15 الماضية بخسارة 228 مليار دولار ذهبت إلى جيوب سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي. ويمثل هذا المبلغ اليوم ضعف الميزانية وأكثر من الناتج المحلي للعراق.

سياسيا، عقد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم مساء أمس الاول مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارته الرسمية للكويت ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا). وذكرت الوكالة أن المباحثات تناولت سبل توطيد علاقات التعاون المشترك بين الكويت والعراق في كافةالمجالات لاسيما المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والبرلماني. وأوضحت الوكالة أنه تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات.

وتطرقت المباحثات أيضا الى نتائج مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد في فبراير من العام الماضي، بالإضافة إلى استكمال مناقشة إقامة منطقة تجارية حرة بين البلدين وتسهيل انتقال البضائع ورجال الأعمال بينهما.