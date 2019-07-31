صحيفة: ملك البحرين رفض استقبال نتنياهو

قالت صحيفة "إيلاف" السعودية، اليوم الاربعاء، إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءه.
وأضاف المصدر أنه خلال اللقاء اقترح الموفد الإسرائيلي على ملك البحرين استقبال نتنياهو في المنامة خلال آب المقبل، لبحث مسائل أمنية ذات اهتمام مشترك، لكنه رفض قائلا، إن "وقت اللقاء لم يحن بعد".
وتابع المصدر: "أراد نتنياهو الاستفادة من اللقاء بملك البحرين، لو تم، في حملته الانتخابية عشية الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 أيلول المقبل".
وأشارت "إيلاف" إلى أن مساعد نتنياهو رفض التطرق إلى هذا الخبر، قائلا إن رئيس وزراء إسرائيل لا يعلق على مثل هذه الأخبار.
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