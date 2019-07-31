صحيفة اسرائيلية: ايران تنقل صواريخ يصل مداها لـ700 كم بمناطق شمال العراق

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاربعاء، ان ايران تنقل صواريخ يصل مداها لـ700 كم بمناطق شمال العراق، مبينة ان هذه الصواريخ دقيقة الإصابة وتشكل تهديدا للامن الاسرائيلي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها ان " جهاز الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، يعتبر أن الوجود الإيراني في العراق يشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي".

واضافت ان "إيران تنقل أسلحة متطورة وصواريخ يتراوح مداها بين 200 و700 كم، قادرة على الوصول إلى كل نقطة في إسرائيل"، مبينة ان "هذه الصواريخ دقيقة الإصابة ومتطورة".

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وتابعت ان "إيران تنقل هذه الصواريخ إلى مناطق في شمالي العراق، ومن شأنها أيضاً أن تنقل مثل هذه الصواريخ إلى كل من سورية ولبنان".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، امس الثلاثاء، إن مقاتلة إف-35 إسرائيلية قصفت مواقع في العراق قبل 10 أيام.