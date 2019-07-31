أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن ضبط متهمين بالجرم المشهود لـ"تجاوزهما" على ثلاثة عقارات تعود ملكيتها للدولة في البصرة، مبينة أن مساحة العقارات تبلغ 3 دونمات و300 م2.
وأضافت الدائرة، أن "فريق العمل الذي انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في البصرة/ الأولى، تمكن في عملية منفصلة من ضبط أحد المحامين بالجرم المشهود أثناء قيامه بتزوير أوليات عقارين بموجب مستمسكات مزورة، إذ تم ضبط الأوليات المزورة كافة"، لافتة إلى أن "مساحة العقارين تبلغ دونماً و300م2 ويقعان في منطقة متميزة بقضاء شط العرب".
وأشارت إلى أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين اللتين تم تنفيذهما بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرر توقيف المتهمين استنادا لأحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات والقرار (154 لسنة 2001)".
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة: إحباط محاولة الاستحواذ على عقارين بالتزوير وإعادة آخر لملكية الدولة بالبصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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